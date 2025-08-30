Evadieron un control, fueron perseguidos y finalmente atrapados

En horas de la madrugada de este sábado, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón llevó a cabo un procedimiento que resultó con la aprehensión de dos individuos por Resistencia a la Autoridad.

Los hechos se originaron cuando los efectivos comenzaron un seguimiento a distancia de una camioneta Chevrolet Silverado, que previamente había evadido un control de Inspección Municipal llevado a cabo en las intersecciones de las Avenidas Gral. Urquiza y Quiroz de esta localidad. En el rodado se trasladaban dos sujetos, quienes, a pesar de las señales de alto, luces y sirena, continuaron su marcha a alta velocidad, realizando maniobras evasivas peligrosas y poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

Tras recorrer varias cuadras, el rodado finalmente detuvo su marcha en las inmediaciones de calles Cabo Primero Pereira y Gouchon de esta ciudad, donde los ocupantes del vehículo se mostraron reacios a colaborar con los uniformados, lo que dificultó la intervención hasta que finalmente se logró la identificación de los mismos, siendo dos ciudadanos de 34 y 43 años respectivamente, ambos residentes de Colón.

Seguidamente, a raíz de los hechos, se dio intervención a la Fiscalía Local, quien dispuso la inmediata detención de estos sujetos, y su alojamiento en Sede Policial quedando a disposición de la misma, asimismo, el vehículo involucrado fue retenido por Inspección Municipal.

