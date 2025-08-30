La provincia concretará obras de infraestructura escolar en San Salvador

El Gobierno de Entre Ríos realizará la apertura de sobres para ejecutar obras en el salón de usos múltiples (SUM), la cocina y la casa del docente de la Escuela Crucero General Belgrano en San Salvador. Se busca mejorar las condiciones edilicias para la comunidad educativa.

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura escolar en distintos puntos del territorio provincial, el Gobierno de Entre Ríos llevará adelante este martes 2 de septiembre a las 11 la apertura de sobres para la puesta en valor de la Escuela Nº 19 Crucero General Belgrano, ubicada en Colonia Walter Moss, departamento San Salvador.

Los trabajos abarcarán la reparación del SUM, la cocina y la casa del docente, espacios que desde hace tiempo presentan problemas edilicios y que son fundamentales para el desarrollo de la actividad educativa. La obra comprende un presupuesto oficial de 35.763.066 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos.

«Se trata de una obra que responde a una necesidad muy concreta de una escuela rural. El SUM y la casa del docente son espacios centrales para la vida escolar ya que se desarrollan actividades cotidianas y en muchos casos, los docentes encuentran un lugar para hospedarse y trabajar. Nuestro compromiso es brindar condiciones dignas y seguras para que los gurises puedan estudiar en espacios acordes y para que los docentes cuenten con ámbitos adecuados para ejercer su trabajo», destacó el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider.

En cuanto al proyecto, se intervendrán 238 metros cuadrados, donde incluye el reemplazo de contrapisos dañados, tratamiento de suelos, reparación de fisuras en paredes y cielorrasos, revoques y pintura, así como la demolición de baños en desuso que generan problemas sanitarios.

www.discofm.com.ar