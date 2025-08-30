Trabajan para fortalecer las Industrias Culturales en Entre Ríos

Se realizó en Gualeguaychú un nuevo Laboratorio de Co-Creación, un espacio participativo con representantes del sector cultural de la provincia. El encuentro fue impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, junto a la Municipalidad de Gualeguaychú.

Durante la jornada, los participantes trabajaron en torno a cinco ejes centrales: contribuir a la profesionalización del sector, aumentar el financiamiento para proyectos culturales y creativos, fortalecer y ampliar las redes de comercialización de bienes y servicios culturales en la provincia, promover la industria de la música y el entretenimiento entrerriano y mejorar la comunicación de las actividades culturales y creativas a nivel provincial.

La actividad fue coordinada por el equipo de Industrias Culturales y Creativas de la Secretaría provincial y contó con la presencia de su directora, Ing. María Rocío Rezett.

Referentes de distintos rubros expresivos

Estuvo presente también el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, quien brindó el apoyo por medio de la Dirección de Cultura municipal para convocar a hacedores y trabajadores del medio. Participaron representantes de distintos sectores culturales: artes visuales, artes escénicas, música, carnaval, medios de comunicación, locutores, radio, audiovisual y editoriales. El encuentro se organizó en mesas de trabajo por áreas, donde durante 40 minutos se generó un espacio de diálogo, intercambio de ideas y construcción colectiva.

Balance del encuentro

La propuesta permitió identificar necesidades y proyectos de los hacedores culturales locales, con miras a articular acciones con la provincia y diseñar políticas públicas que acompañen el crecimiento del sector. Se compartieron propuestas variadas y ambiciosas, reflejo de un entramado cultural en constante expansión y con un gran potencial de desarrollo. Con esta actividad, Gualeguaychú se sumó a la construcción de un modelo participativo que entiende a la cultura como motor de identidad, desarrollo y economía, abriendo un camino de crecimiento sostenido para las industrias culturales y creativas de la región.

www.discofm.com.ar