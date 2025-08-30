Continúa el encendido de luces led para los barrios de Feliciano

En la noche de este viernes, se encendieron nuevas luminarias leds instaladas en 6 cuadras de la ciudad de San José de Feliciano.

Se sigue trabajando en barrio San Antonio: calles Centro América, Ecuador y Honduras, contabilizando más de 24 nuevas luminarias.

Todo fue realizado por personal municipal y con fondos propios. «Agradecemos el trabajo mancomunado con nuestros compañeros de Electro Rural» puntualizan desde el municipio del norte entrerriano.

«Sigamos unidos y fuertes, aguardando llegar a más barrios de nuestra ciudad» cerraron desde la comuna de San José de Feliciano.

