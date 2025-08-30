Extrajo implementos de la Parroquia San José pero fue aprehendido

Pasadas las 18:00 horas de este viernes, personal policial de Comisaría San José dependiente de Jefatura Departamental Colón, recibió una denuncia de una ciudadana de 35 años de edad, domiciliada en Barrio El Brillante, quien manifestara que alrededor de las 16:50 horas, al concurrir a la parroquia ubicada en inmediaciones de calle Alejo Peyret al 1050 de dicha ciudad, habría dejado momentáneamente su valija color violeta junto a otras, con motivo de un viaje por retiro espiritual, y al salir se habría percatado del faltante de su equipaje.

Ante ello, los efectivos inmediatamente iniciaron tareas investigativas, logrando a través del análisis de cámaras de seguridad, identificar al autor del ilícito un individuo de 35 años, residente de dicha localidad, seguido a lo cual se hicieron presentes en su domicilio, a quien luego de entrevistar confirmó que tenía la maleta y todo su contenido en su poder.

Anoticiada de los pormenores la Unidad Fiscal de turno, ordenó el formal secuestro de los efectos, para luego ser restituidos a la damnificada, como así también la correcta identificación del sujeto, para quedar supeditado a la causa.

www.discofm.com.ar

