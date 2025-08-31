Reprograman el calendario para el Autódromo de Concepción del Uruguay

La llegada de la tormenta de Santa Rosa y la caída de copiosas lluvias durante este fin de semana ha obligado a reprogramar algunos eventos dentro de la completa agenda 2025 del Autódromo Concepción Del Uruguay.

𝗣𝗲𝗿𝗿𝗼 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗔𝗹 𝗣𝗶𝘀𝗼

El evento que estaba pactado para este domingo 31, pasará a realizarse el sábado 6 de Septiembre. Esperando una multitud de fanáticos, Perro Primo Al Piso propondrá reunir a la movida del género RKT con espectáculos musicales, show de drift, stunt. Exhibición de autos y motos personalizadas y muchas sorpresas mas.

𝗣𝗶𝗰𝗮𝗱𝗮𝘀 𝟮𝟱𝟬 𝗮 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗼

Asimismo, el domingo 7 regresa al autódromo de Concepción del Uruguay la liga de picadas con más éxito en la provincia. Supo reunir a lo largo del año impresionantes y variados autos y pick ups, además sumando a las categorías de motos. Las motos de alta velocidad.

