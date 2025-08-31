Investigación por Amenazas Calificadas deriva en detención y secuestros

En virtud a una denuncia por Amenazas Calificadas por el uso de arma de fuego, se inició una investigación que conllevó diferentes tareas y recolección de datos por parte de personal policial de Jefatura Departamental Colón, lográndose información de sumo interés para la pesquisa que motivó la solicitud y obtención del Juzgado de Garantía local de tres Órdenes de Allanamientos y Requisas domiciliarias, para tres fincas situadas en la localidad de Colon.



Estos procedimientos se llevaron a cabo en la tarde de este sábado, arrojando resultados favorables para la pesquisa en trámite, procediéndose al formal secuestro de dos teléfonos celulares y una tablet marca Xiaomi modelo Redmi Pad SE.



Asimismo, y acorde a lo ordenado en los Mandamientos Judiciales, se procedió a la aprehensión de la persona sindicada como autor de la acción delictual, un ciudadano mayor de edad residente de esta ciudad, quien fue interceptado en la intersección de calles Hernández y Urquiza, siendo trasladado hasta Sede Policial, donde quedó alojado a disposición de la Magistratura actuante, procediéndose, a su vez, al Secuestro de la motocicleta en la que se conducía marca Honda Biz 110 cc., la cual habría sido empleada para cometer el ilícito investigado.

