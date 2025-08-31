Joven resultó con lesiones graves tras accidente vial en San José

En la tarde de este viernes, se registró un accidente de tránsito en la ciudad de San José, específicamente en proximidades de Ruta ex 26 y calle Yapeyú, lugar donde se produjo una colisión entre dos rodados.

El siniestro tuvo como protagonistas a una motocicleta marca Keller, modelo Cronos, 110 cc., guiada por un adolescente de 18 años de edad, acompañado de una joven de la misma edad, y a una camioneta marca Renault, modelo Alaskan, conducida por un hombre de 68 años, residente en la localidad de La Matanza, Buenos Aires.

A raíz del impacto, los ocupantes del rodado de menor porte fueron trasladados a centros asistenciales, donde luego de ser examinados por los profesionales intervinientes y tras la correspondiente valoración clínica, se determinó que el chofer presentaba lesiones graves, específicamente fractura de tobillo izquierdo y escoriaciones, y en cuanto a la chica solamente lesiones leves.

