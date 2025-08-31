La Unidad Móvil de Registro Civil alcanzó más de 1.700 trámites en lo que va del año

Con el objetivo de acercar los servicios del Registro Civil a la comunidad, la Unidad Móvil recorrió durante lo que va del año distintos puntos de la provincia, concretando más de 30 operativos y superando los 1.700 trámites de documentos de identidad, cambios de domicilio, pasaportes y otras gestiones.

En el marco del programa Registro Cerca Tuyo, la unidad visitó comunas como Arroyo Barú, Yuquerí Chico, Clodomiro Ledesma, La Clarita, Colonia Hocker, San Anselmo y alrededores, Colonia General Roca, Pedernal y Sauce Montrull.



Asimismo, a través del programa Relevar, se brindó asistencia en distintos barrios de la ciudad de Concordia, donde se realizaron 1.115 trámites de DNI y pasaportes.



Otra de las tareas destacadas fue la articulación entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Dirección del Servicio Penitenciario que permitió llevar la Unidad Móvil a las nueve unidades penales de la provincia. En este marco, 365 internos pudieron tramitar su DNI.



La Unidad Móvil también participa del programa Entre Ríos Con Vos, que ya tuvo dos jornadas: la primera en Concordia y Los Charrúas, y la segunda en Gualeguaychú y Urdinarrain, donde se gestionaron aproximadamente 250 trámites.



Este equipo permite realizar diferentes gestiones, entre ellas: solicitud de nuevo ejemplar de DNI por robo, extravío, deterioro o vencimiento, actualizaciones de DNI de cinco a ocho años y de 14 años, primera emisión de DNI para recién nacidos, cambios de domicilio y pasaportes.



Si bien estos trámites también pueden concretarse en cualquiera de las oficinas del Registro Civil de la provincia, la propuesta busca facilitar el acceso de los ciudadanos, especialmente en las localidades más alejadas.



En estos días la Unidad Móvil se encuentra trabajando en la comuna de Colonia Ensayo, departamento Diamante. En tanto, para septiembre está previsto un operativo en el departamento Uruguay, con fecha y lugar a confirmar, además de nuevas visitas que se encuentran en proceso de coordinación.

