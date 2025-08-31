Continúan los encuentros literarios del ciclo Entre Ríos Cantada

Durante el mes de agosto se realizaron dos jornadas en Paraná y Gualeguaychú. El ciclo Entre Ríos Cantada es una iniciativa federal de la Biblioteca Provincial, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, orientada a valorar y difundir la literatura de la provincia.

El primero tuvo lugar el pasado 7 de agosto en la Biblioteca Provincial y estuvo dedicado a la poeta paranaense Carmen Segovia García (1898-1964), cuya relevancia como figura intelectual está estrechamente ligada a la vida cultural de Paraná. A través de una lectura circular, facilitada por pliegos de poesía, se propuso un recorrido crítico por su obra, resaltando su aporte a la lírica entrerriana.

El segundo encuentro se realizó en la Biblioteca Popular Rodolfo A. García de Gualeguaychú, donde se abordó el itinerario intelectual de dos referentes de la ciudad: Manuel Portela (1897-1949) y Luis María Grané (1893-1927). La jornada convocó a un público diverso que participó activamente de la propuesta, reforzando el espíritu de intercambio y recuperación cultural que sostiene el ciclo.

En el marco de ambas actividades, el equipo de la Biblioteca Provincial dialogó con las instituciones anfitrionas para compartir proyectos, entre ellos la reedición ampliada de la Bibliografía Entrerriana (2001), reafirmando el compromiso de fortalecer el trabajo conjunto en la preservación y difusión del patrimonio literario provincial.

