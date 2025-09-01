Se construyen los sanitarios del Salón del Gremio Municipal de Feliciano— 01/09/2025 Comentarios desactivados en Se construyen los sanitarios del Salón del Gremio Municipal de Feliciano 2
El Presidente Municipal de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto a representantes del Gremio Municipal, visitaron los trabajos de hormigonado de las plateas de los sanitarios del salón.
«Con ayuda del Municipio, en materiales y mano de obra, pero con el mayor aporte realizado por los fondos del Gremio, trabajamos en conjunto y esperamos que nuestros compañeros de trabajo tengan inaugurado el mismo muy pronto», puntualizó al respecto Arévalo.
Y concluyó manifestando que «será un gran avance y un sueño cumplido para toda la familia Municipal».
