Se construyen los sanitarios del Salón del Gremio Municipal de Feliciano

El Presidente Municipal de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto a representantes del Gremio Municipal, visitaron los trabajos de hormigonado de las plateas de los sanitarios del salón.

«Con ayuda del Municipio, en materiales y mano de obra, pero con el mayor aporte realizado por los fondos del Gremio, trabajamos en conjunto y esperamos que nuestros compañeros de trabajo tengan inaugurado el mismo muy pronto», puntualizó al respecto Arévalo.

Y concluyó manifestando que «será un gran avance y un sueño cumplido para toda la familia Municipal».

