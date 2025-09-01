Allanamientos Positivos tras robo en minimercado de Colón

Personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón, tras tomar conocimiento por parte de una ciudadana mayor de edad, quien se desempeña como empleada de un minimercado ubicado en inmediaciones de calle Tucumán al 1100 de esa localidad, informó que dos sujetos habrían ingresado al local, tomando bebidas de la heladera, seguido a lo cual uno de ellos la habría sujetado, tapándole la boca con sus manos, mientras sustraían una suma de dinero de la caja registradora, dándose a la fuga inmediatamente.

Ante ello, el personal actuante se abocó a realizar un minucioso trabajo investigativo, logrando obtener información crucial para la pesquisa. Por tal motivo, se solicitó y obtuvo del Juzgado de Garantías de Colón dos oficios de Allanamiento y Requisa Domiciliaria, los cuales fueron diligenciados en viviendas situadas en esta ciudad.

Dichos procedimientos, llevados a cabo en horas de la noche de este domingo, arrojaron resultados positivos para la investigación. Se procedió al secuestro de prendas de vestir utilizadas al momento del hecho, la suma de dinero y la bebida denunciada como sustraída, como así también una garrafa de 10 kg, posiblemente vinculada a una causa en trámite. Asimismo, se procedió a la Detención de las dos personas sospechadas de cometer la acción delictual, las que fueron trasladadas y alojadas en Sede Policial a disposición de la Magistratura actuante.

Una vez finalizadas las diligencias, y conforme a las directivas emanadas de la Unidad Fiscal interviniente, se procedió al traslado de cinco personas desde los domicilios allanados hasta la Dependencia Policial, para su correcta identificación.

