Un menor involucrado en robo en autoservicio de Colón

En horas de la madrugada de este lunes, a raíz de un llamado anónimo recepcionado en la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia de Colón, se comisionó personal policial hacia inmediaciones del Boulevard Ferrari y calle Rebord, donde se informaba la presencia de cuatro sujetos encapuchados que circulaban con bolsas en su poder.

Al dirigirse a la brevedad, y tras realizar un recorrido por las proximidades, el personal logró interceptar a un adolescente de 15 años, residente de esta localidad, quien tenía en su poder una bolsa de nylon conteniendo caramelos, curitas y atados de cigarrillos, efectos que posteriormente se corroboró que habrían sido sustraídos de un autoservicio ubicado en cercanías de calles Rebord y Tucumán de esta localidad, para lo cual se habría dañado los cristales de la puerta de acceso.

En virtud a ello, el personal interviniente se hizo presente en el comercio, donde luego de entrevistarse con el propietario, un ciudadano de 42 años de edad, éste les confirmó solamente la faltante de los productos mencionados.



Seguidamente, y puesta en conocimiento la Unidad Fiscal de turno, se dispuso que el menor fuese trasladado a Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, para luego ser entregado formalmente a sus progenitores, y en tanto que la mercadería fuera restituida al damnificado.

