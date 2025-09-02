San José suma pantallas para acercar info y difundir actividades

El Área de Modernización de la Municipalidad de San José instaló tablets informativas en distintas dependencias donde funcionan cajas de cobro.

Estos dispositivos permitirán promocionar la ciudad como destino turístico y difundir actividades municipales, transformando cada espacio de atención al público en un punto de comunicación directa con vecinos y visitantes.

Además es una forma de facilitar el pago digital de las tasas y obligaciones a través de código QR.

Con esta iniciativa, se busca aprovechar las herramientas tecnológicas para fortalecer la difusión y acercar información de interés de manera ágil y accesible.

