Allanamiento positivo y Secuestro de efecto en San José

En horas de la tarde de este lunes, personal policial de Comisaría San José dependiente de Jefatura Departamental Colón, dio cumplimiento a una Orden de Allanamiento y Requisa Domiciliaria en el marco de una causa por Violencia Familiar, con intervención del Juzgado de Paz de esa localidad.

La medida judicial se originó a raíz de una denuncia radicada el pasado 30 de agosto del corriente año, por un ciudadano de 55 años de edad, quien manifestó haber sido amenazado de muerte por su ex pareja, una residente de San José, de 48 años de edad.

El procedimiento se llevó a cabo en la vivienda de la denunciada, ubicada en proximidades de calle Constitución al 2300 de esa ciudad, arrojando resultado positivo para la causa, procediéndose al formal secuestro de un arma de fuego marca Firestorm, calibre 380, y dos almacenes cargadores, sin munición.

Asimismo, la mujer fue notificada de medidas cautelares recíprocas, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial interviniente.

www.discofm.com.ar