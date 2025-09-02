Accidente de tránsito en Colón con personas lesionadas

Alrededor de las 11 horas de este martes, se registró un siniestro vial en la ciudad de Colón, en inmediaciones de calles Alberdi y Dominchin, donde se vieron involucrados un automóvil y una motocicleta.

De acuerdo con datos preliminares, colisionaron un vehículo marca Citroën, modelo Jumper, conducido por un ciudadano de 29 años con domicilio en San José y una motocicleta marca Motomel, la cual era guiada por un hombre de 59 años que se desplazaba en compañía de una mujer de 31.

A raíz del impacto, los ocupantes del rodado de menor porte resultaron con lesiones de carácter leve.

