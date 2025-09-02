Allanamiento y secuestro por hurto de garrafa en Barrio El Brillante

Minutos antes de las 17:00 horas de este lunes, personal policial de Comisaría La Picada dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino tras una denuncia presentada por una joven de 26 años de edad, domiciliada en Barrio El Brillante, de San José, informando que días atrás, mientras la vecina cuidaba a su madre en Colón, personas desconocidas le habían sustraído una Garrafa de gas de 10 kg, color amarillo, que se encontraba en el exterior de la vivienda.

Motivo por el que, luego de tareas investigativas, se solicitó y obtuvo del Juzgado de Garantías local una orden de Allanamiento y Registro Domiciliario para una vivienda ubicada en proximidades del Barrio 70 Viviendas de dicha localidad.

En cuyo procedimiento fue notificado un ciudadano de 22 años de edad, quien residía en el lugar, obteniéndose resultados favorables para la pesquisa, lográndose el Secuestro de una garrafa de gas de 10 kg, con características similares a la denunciada. Se destaca que las actuaciones continúan bajo la supervisión de la Unidad Fiscal local.

