La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentó en Paraná

El organismo sinfónico dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos se presentó en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, a sala llena. Interpretó las primeras sinfonías de Yinam Leef y Johannes Brahms (Op. 68). La dirección estuvo a cargo del maestro Luis Gorelik.

El repertorio comenzó con la Sinfonía Nº 1 de Yinam Leef. La obra fue escrita en 1992, se afirmó en la tradición del atonalismo y dio valor a los colores y a la textura. Con un solo movimiento, la pieza tuvo una duración de 17 minutos.

Luego, la orquesta interpretó la Sinfonía Nº 1 de Johannes Brahms, con una duración de 50 minutos. Este compositor escribió solo cuatro sinfonías. La obra se basó en dos extractos de una tocata para órgano y tuvo cuatro movimientos. Combinó elementos barrocos al comienzo y al final, así como dos movimientos centrales. El evento contó con el auspicio del Instituto Israelí de Música y de Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser Seguros).

Disfrute del público

Flora, de 83 años, oriunda de Paraná, asistió con una amiga y expresó: «No me pierdo la Orquesta Sinfónica, observo todo, me gustan las obras que tocan y cuando vienen los directores invitados». Por su parte, Mirtha, pianista, dijo que «cada día se superan más e interpretan obras más importantes, más difíciles.»

Facundo, de 28 años, estudiante de piano, comentó que lo que más le gusta de los conciertos es la música clásica, «la forma en que los músicos tocan y el trabajo que realizan en el escenario».

El concierto, de acceso libre y gratuito, tuvo una duración de una hora y 25 minutos. Los 75 músicos en escena recibieron una ovación de pie por parte del público al finalizar el evento.

Próxima presentación

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará el próximo 13 de septiembre a las 20 en el Teatro 3 de Febrero. El repertorio incluirá Transfiguraciones para flauta y orquesta de Ronaldo Miranda, la Metamorfosis sinfónica sobre un tema de Weber de Paul Hindemith y el Concierto para flauta y arpa K. 299 de W. A. Mozart. La orquesta contará con la flautista invitada Cassia Carrascoza y la arpista solista de la orquesta, Florencia Arizpe.

La entrada al evento es libre y gratuita por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala. El concierto cuenta con el auspicio de la Universidade de São Paulo.

