Comenzaron los encuentros para la prevención del suicidio en San José

En el marco del programa San José Te Cuida, este lunes por la tarde comenzaron los encuentros del Espacio de Formación Comunitaria para la Prevención del Suicidio, destinado a diferentes grupos poblacionales.

En esta primera oportunidad, la capacitación estuvo dirigida a referentes comunitarios que desarrollan sus actividades en ámbitos donde participan niñas, niños, adolescentes, jóvenes o personas adultas. El encuentro tuvo lugar en la Casa del Bicentenario, donde se analizaron las últimas estadísticas disponibles y se brindaron herramientas para abordar la problemática del suicidio, detectar tempranamente situaciones de riesgo y diseñar estrategias de trabajo en sus respectivos espacios.

Además, los participantes recibirán material de lectura para profundizar los aspectos trabajados durante la jornada.

El programa San José Te Cuida continuará llevando adelante estas instancias. La próxima se realizará el 22 de septiembre, y estará destinada a referentes de los clubes de la ciudad, profesores de educación física y personas vinculadas al ámbito deportivo.

www.discofm.com.ar