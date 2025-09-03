El arte como puente de cuidado y prevención

En el marco del programa “San José te Cuida” y dentro del Mes de Prevención del Suicidio, desde el Honorable Concejo Deliberante se están planificando actividades que vinculan el arte con la salud mental y el bienestar.

La Presidente del HCD, Mirta Pérez, junto a Victoria Challier del equipo del Concejo, mantuvieron un encuentro con las artistas locales Carla Canali, Silvia Orcellet y Viviana Lugrín, quienes se sumarán con sus alumnos y realizarán diferentes propuestas relacionadas con el arte.

Las mismas formarán parte de las actividades organizadas junto a diferentes áreas de la ciudad que se desarrollarán durante este mes.

En este sentido, el HCD se suma a las acciones impulsadas por la Mesa Intersectorial del Programa San José te Cuida, en articulación con las distintas áreas del municipio.

