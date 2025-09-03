Autoridades de la Policía de Entre Ríos visitaron San Salvador

El jefe de Policía, Claudio González, encabezó una jornada de trabajo en San Salvador junto a autoridades locales, con el objetivo de fortalecer la seguridad y acompañar al personal en el territorio.

La ciudad de San Salvador recibió la visita de autoridades de la Policía de Entre Ríos. La comitiva, encabezada por el jefe de la fuerza, Claudio González, estuvo acompañada por el subjefe de Policía, Marcelo Clausich, y recibió el apoyo del intendente Jorge Zambón.

La agenda de actividades comenzó con una reunión junto a los directivos de la institución, donde se abordaron los lineamientos de trabajo, estrategias y proyecciones en conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia. El objetivo principal fue avanzar en políticas que fortalezcan la seguridad ciudadana y el bienestar del personal policial en toda la provincia.

Posteriormente, las autoridades recorrieron la Comisaría de General Campos y la Jefatura Departamental San Salvador. Durante las visitas se interiorizaron acerca del funcionamiento de las dependencias, los desafíos que enfrentan a diario los efectivos y las áreas en las que resulta necesario optimizar el trabajo en conjunto.

