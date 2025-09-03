Accidente de tránsito en Colón con un joven lesionado

En horas de la tarde de este martes, personal policial tomó intervención a raíz de un siniestro vial registrado en inmediaciones de avenida Urquiza y calle Leguizamón, en la ciudad de Colón.

Según se pudo establecer de manera preliminar, el hecho involucró a una motocicleta marca Honda CG Titan, conducida por un joven de 18 años, y a un automóvil marca Renault Clio, guiado por un ciudadano de 37 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte sufrió lesiones que motivaron su atención médica inmediata. En tanto, ambos vehículos fueron retenidos por carecer de la documentación exigida para su circulación.

www.discofm.com.ar