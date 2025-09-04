Arévalo recibió alumnos que presentarán un proyecto en el Senado Juvenil

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, recibió a los alumnos de la Escuela Normal Superior Ramón de la Cruz Moreno, quienes están preparando un proyecto para presentar en el Senado Juvenil, instancia local.

Dialogaron sobre una propuesta de trabajo: la adhesión provincial a la Ley Nacional Johanna (Ley 27.733) que establece procedimientos y derechos para mujeres y personas gestantes en casos de muerte perinatal, definiéndola entre la semana 22 de gestación hasta una semana posterior al nacimiento. La misma busca garantizar la atención médica, contención psicológica, el derecho a tomar contacto con el cuerpo sin vida, información sobre las causas del deceso, entre otros.

Fue un diálogo muy interesante sobre una problemática muy actual que se ha tornado más compleja con los nuevos tiempos.

«Les deseo lo mejor a los chicos y profes asesores que los acompañan en esta iniciativa tan importante», expresó el Intendente Arévalo.

