Accidente de tránsito en San José dejó una mujer con lesiones graves

En horas de la mañana de este jueves, se produjo un accidente de tránsito en inmediaciones de calle Paysandú S/N, de la ciudad de San José, lo que motivó la intervención de personal policial y servicios de emergencia.

El siniestro vial estuvo protagonizado por una motocicleta marca Zanella ZR 150, conducida por un ciudadano de 23 años que viajaba acompañado por un hombre de 51, y otra motocicleta marca Gilera Smash, guiada por un sujeto de 58 años, en la que se trasladaba además una mujer de 52 años.

Como consecuencia de la colisión, esta última resultó con lesiones de carácter grave, mientras que los conductores de ambos rodados también debieron ser asistidos.

En el lugar, personal Municipal procedió a la retención preventiva de la motocicleta Zanella ZR 150 por carecer de la documentación correspondiente.

