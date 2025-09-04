El programa Ver para ser libres continuará recorriendo la provincia

El Ministerio de Desarrollo Humano anunció la continuidad del programa nacional Ver para ser libres en la provincia. La ministra Verónica Berisso comunicó la implementación del programa en localidades entrerrianas.

El programa de salud visual busca garantizar el acceso a anteojos recetados para niños y niñas en edad escolar. Hasta el momento, se han realizado 3.283 controles oftalmológicos y se han entregado 2.059 anteojos sin costo para las y los beneficiarios.

El objetivo del programa es detectar a tiempo problemas de visión en niños y niñas de entre 6 y 12 años que, de no ser tratados, pueden afectar su aprendizaje, desarrollo intelectual y calidad de vida. Debido a la alta demanda que se ha generado en toda la provincia, se acordó la continuidad de la implementación de los dispositivos en localidades seleccionadas del territorio entrerriano.

En esta etapa, se priorizarán los departamentos que presentaron mayor demanda. Para más información sobre el programa y su cronograma, se puede ingresar al portal del Ministerio de Desarrollo Humano.

www.discofm.com.ar