El gobernador entregó viviendas a diez nuevas familias de General Racedo

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró 10 nuevas viviendas en General Racedo, en el marco de un programa provincial del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), que impulsa el acceso a la casa propia y la consolidación de barrios con infraestructura completa.

En la oportunidad, junto a la vicegobernadora Alicia Aluani, el mandatario entregó las llaves de las nuevas viviendas a sus adjudicatarios, acompañados por el intendente local, Julio Demartín; el ministro de Planeamiento, Darío Schneider; el titular del IAPV, Manuel Schönals; legisladores y demás autoridades.

Al respecto, el titular del IAPV señaló que esta entrega en General Racedo «demuestra que la necesidad habitacional está en todos los lugares de la provincia. Para nosotros es una enorme satisfacción terminar esta obra, que permite a 10 nuevas familias entrerrianas acceder a su primer vivienda».

Luego, precisó que con esta, «suman 204 las viviendas entregadas y prevemos terminar este año con 320, más toda la línea de crédito que venimos desarrollando en el IAPV y que va muy bien». Indicó que a ello hay que agregarle «las obras que vamos a terminar de reconstruir, con lo que completaremos un escenario de alrededor de 600 viviendas en el año».

La obra

La obra contempló, no solo la construcción de las viviendas, sino también de la infraestructura frentista necesaria para garantizar el acceso a servicios de agua potable, cloacas, energía eléctrica y alumbrado público.

El municipio aportó el terreno y asumió la realización de las obras de nexo para la provisión de los servicios, mientras que la provincia financió la ejecución de las unidades habitacionales.

Cada vivienda, de 51 m², está construida bajo el sistema tradicional de ladrillos cerámicos y cuenta con dos dormitorios, un baño universal y un espacio integrado de estar-comedor-cocina.

