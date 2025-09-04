Accidente de tránsito en San José con un motociclista lesionado

En horas de la tarde de este jueves, personal policial debió intervenir a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en inmediaciones de calle Avellaneda y Acceso Dr. Bastián, en la ciudad de San José.

El siniestro estuvo protagonizado por una motocicleta marca Keller Crono Classic 110 cc, conducida por un ciudadano de 34 años, y una camioneta marca Volkswagen Amarok, color blanco, guiada por un sujeto de 28 años.

Como consecuencia de la colisión, el conductor del rodado de menor porte debió ser trasladado por una ambulancia de la Unidad de Rescate hacia el Hospital San José, donde recibió atención médica, constatándose que presentaba lesiones de carácter leve.

