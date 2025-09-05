Feliciano proyecta la construcción de locales de comidas rápidas para el predio multieventos

El equipo técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de San José de Feliciano, le presentó el Intendente Damián Arévalo, el proyecto para realización de espacio para la instalación de cantinas en el predio de 27 m2 cada una.

Dicha estrategia de inversión a largo plazo, tiende a promover el carnaval, atrayendo con el tiempo inclusive, a primeras marcas y por sobre todo garantizando un servicio a la altura que el espectador merece, teniendo en cuenta el gran éxito, no solo en el espectáculo sino en lo económico, como lo ha sido la primera edición en el corsódromo inaugurado este año.

El pedido nace del interés de las comparsas locales de tener un espacio ordenado que posibilita, por ejemplo a cada una de ellas, poder realizar un trabajo con más tiempo y, en consecuencia, más organizado.

