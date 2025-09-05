Allanamiento en San José con secuestro de motocicleta adulterada

En el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia radicada en la ciudad de Villa Elisa, y en cumplimiento de un mandamiento judicial, en horas de la tarde de este jueves personal policial dependiente de esta Jefatura Departamental llevó adelante un procedimiento en la localidad de San José.

La intervención consistió en un allanamiento y requisa domiciliaria en una finca ubicada sobre calle Berduc al 1400, donde se logró localizar un motovehículo marca Beta, que presentaba numeración de cuadro pintada y sin visibilidad, además de soldaduras que obstaculizaban su correcta identificación. Ante tales circunstancias, se procedió al formal secuestro del rodado.

Con conocimiento de la Unidad Fiscal de Colón, se dispuso además el traslado de un individuo de 18 años hacia la dependencia policial, a fines de cumplimentar su correcta identificación, quedando el mismo supeditado al avance de la investigación.

