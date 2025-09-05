Estudiantes entrerrianos fueron premiados por sus proyectos en el Desafío de Innovación 2025

El gobernador Rogelio Frigerio participó este jueves, en Paraná, de la premiación a una iniciativa que reunió a universidades, empresas y estudiantes para impulsar proyectos emprendedores y de alto impacto en la provincia. Fue organizada por la Asociación para la Formación, Investigación y el Desarrollo del Emprendimiento en Entre Ríos (Afideer).

Al dirigirse a los presentes, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), el mandatario entrerriano felicitó a los integrantes de la Afideer; y destacó: «Reunir a cinco universidades y trabajar en conjunto como iguales detrás de una idea, no es común en nuestro país. Esta iniciativa es muy loable y merece ser destacada, ya que en esta reunión hay dos conceptos básicos que hacen al norte de nuestra gestión: educación y trabajo; y cómo combinarlos».

Frigerio dijo que parte de la responsabilidad del Estado «es anticiparse a lo que va a venir». En tal sentido, abogó por la tecnología y la economía del conocimiento «que hacen al trabajo del presente y del futuro»; y resaltó que eso «se está haciendo acá: que nuestros estudiantes y nuestras universidades están entendiendo que el emprendedurismo es hoy».

Al despedirse, felicitó «a los ganadores» y, parafraseando a una de las participantes, «a todos los que se animaron a salir de la zona de confort». «Para mí siempre es un placer participar de actividades como esta, donde se combinan los dos campos más importantes para nuestro gobierno: la educación y el trabajo», insitió.

Por su parte, el empresario entrerriano Héctor Motta ponderó la presencia del gobernador, «que marca un compromiso personal que nos convoca a todos a trabajar por esta causa». Del mismo modo, extendió su reconocimiento a sus pares, a decanos y rectores, «con quienes hemos llevado adelante un cronograma de reuniones fijo que reflejó un profundo respeto y nos permitió consolidar una línea de trabajo común», aseguró.

A su vez, el director de Economía del Conocimiento provincial, Matías Ruiz, destacó los avances del programa Afideer y la importancia del trabajo interdisciplinario. «Es una alegría ver cómo aquellas ideas iniciales hoy se concretan en proyectos con integración tecnológica y participación de estudiantes de distintas facultades. Son propuestas de soluciones a problemáticas nacidas en empresas de la provincia, con talento y capacidades locales listas para desarrollar», expresó, e invitó a utilizar el MiradorTEC como plataforma de vínculo con empresas, universidades y el gobierno, y proyectar sus desarrollos al mundo.

El Desafío de Innovación 2025

El certamen tuvo como objetivo fortalecer la cultura emprendedora e innovadora, fomentar el trabajo colaborativo multidisciplinario y generar soluciones de resultados significativos a los desafíos regionales de Entre Ríos.

Los proyectos fueron evaluados por un jurado integrado por representantes del Centro de Emprendimiento del IAE, Banco Entre Ríos, Grupo Petersen, Polo Tecnológico del Paraná y la Dirección de Economía del Conocimiento de la provincia. El ganador fue el equipo Neurovía – Implementación de Telemática para el mercado asegurador argentino; y, al igual que otros dos proyectos más, sus integrantes recibieron premios económicos, un puesto de coworking durante un año en el MiradorTEC; y un viaje a Italia, donde presentarán sus proyectos en el Congreso Afide Roma 2025.

