Entre Ríos respaldó la planificación de feriados y la agenda federal del turismo

Fue en el marco de la 173° Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT) que se realizó este jueves en San Juan, en la antesala del Foro Nacional de Turismo, con la participación de autoridades de todo el país.

La Secretaría de Turismo de Entre Ríos, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, formó parte de la asamblea del CFT, que se realizó en el marco de la realización del Foro Nacional de Turismo «Transformando destinos: tecnología y sostenibilidad para un turismo inteligente».

El encuentro fue encabezado por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el presidente del CFT, Valentín Díaz Gilligan, con la presencia del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), María Laura Teruel; y representantes de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El principal tema abordado fue la organización del nuevo fin de semana largo de octubre, que se logró tras el corrimiento del feriado del 12, a partir del pedido de provincias como Buenos Aires y Entre Ríos. En ese marco, se debatieron estrategias conjuntas para fortalecer la promoción de destinos y garantizar previsibilidad al sector mediante la planificación del calendario de feriados 2026.

Durante la asamblea también se analizaron otros puntos vinculados a la actividad, como las acciones previstas en torno a la próxima Feria Internacional de Turismo (FIT); un programa de incentivos para la temporada estival; y el lanzamiento de la campaña nacional «Promover verano en Argentina».

El secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, destacó la importancia del ámbito federal de discusión: «Esta forma de encuentro es productiva en sí misma por esencia, ya que Argentina es un país diverso, no sólo por extensión geográfica, sino por lo histórico, las costumbres y los productos que turísticamente se ofrecen. Es muy bueno que nos encontremos todos, tengamos un espacio común donde plantear cómo nos influyen determinadas medidas que se toman a nivel nacional, qué necesidades tenemos, qué prioridades e intereses. También hay cuestiones comunes y una de ellas se trató hoy: el calendario de feriados y los corrimientos de las fechas para promover los fines de semana largos».

En esa línea, las provincias consensuaron una nota dirigida al gobierno nacional con la propuesta de establecer en 2026, al menos un fin de semana largo por mes, medida que favorecería la economía del sector turístico en todo el país.

www.discofm.com.ar