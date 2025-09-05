Allanamiento en Villa Elisa con secuestro de un teléfono celular

En horas de la tarde de este jueves, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental llevó a cabo un procedimiento en el marco de una investigación en curso, dando cumplimiento a un mandamiento judicial.

El despliegue se desarrolló en una finca situada sobre calle Tratado del Pilar al 2700, de la ciudad de Villa Elisa, vivienda habitada por un joven de 17 años. Durante la diligencia se procedió al formal secuestro de un equipo de telefonía celular marca Motorola, considerado de interés para la causa.

Las actuaciones fueron realizadas con conocimiento y supervisión de las autoridades judiciales intervinientes, quienes dispusieron la continuidad de las medidas de rigor a fin de avanzar en la investigación iniciada.

