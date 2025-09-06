Secuestro de drogas, dinero y teléfonos en allanamiento por narcomenudeo en Colón

En la ciudad de Colón, personal de la División Drogas Peligrosas, con el apoyo del Grupo Especial dependiente de la Jefatura Departamental, llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Noailles al 900, entre Cantón de Valais y Berin. La medida judicial se concretó este viernes 5 de septiembre, a partir de las 18:30 horas, y se extendió hasta la medianoche, en el marco de la causa tramitada por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo.

El procedimiento, autorizado por el Juzgado de Garantías de Colón, permitió el secuestro de sustancias estupefacientes y otros elementos de interés para la investigación.

Entre lo incautado se contabilizan:

Seis envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína.

Dos envoltorios con marihuana.

Cuatro plantines y dieciséis semillas de cannabis sativa.

Una suma cercana a los trescientos mil pesos argentinos en efectivo.

Tres teléfonos móviles y recortes varios vinculados al fraccionamiento.

Durante el procedimiento fueron identificadas nueve personas.

