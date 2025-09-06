Comenzó el ciclo de capacitaciones turísticas en San José— 06/09/2025 Comentarios desactivados en Comenzó el ciclo de capacitaciones turísticas en San José 1
La Secretaría de Turismo de la ciudad de San José dio inicio al ciclo de capacitaciones programadas para el mes de septiembre con una jornada dedicada a la gestión de costos en alojamientos turísticos, dictada por el contador Mariano Apecetche.
De la capacitación participaron prestadores turísticos del sector gastronómico y hotelero de la ciudad, quienes pudieron interiorizarse en distintas herramientas para la administración de sus emprendimientos. Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la gestión económica, estrategias de precios y la clasificación de costos fijos, variables, directos e indirectos que enfrenta un alojamiento turístico.
La jornada finalizó con un caso práctico en el que los asistentes trabajaron en la identificación y clasificación de diferentes tipos de costos, lo que permitió que cada uno se llevara una herramienta útil y aplicable a su negocio.
Esta capacitación marcó el inicio del ciclo que se desarrollará durante todo septiembre, impulsado por la Secretaría de Turismo, con el objetivo de fortalecer al sector y continuar profesionalizando la oferta turística de San José. Las capacitaciones se estarán llevando a cabo a lo largo del mes.
