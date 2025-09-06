Comenzó el ciclo de capacitaciones turísticas en San José

La Secretaría de Turismo de la ciudad de San José dio inicio al ciclo de capacitaciones programadas para el mes de septiembre con una jornada dedicada a la gestión de costos en alojamientos turísticos, dictada por el contador Mariano Apecetche.

De la capacitación participaron prestadores turísticos del sector gastronómico y hotelero de la ciudad, quienes pudieron interiorizarse en distintas herramientas para la administración de sus emprendimientos. Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la gestión económica, estrategias de precios y la clasificación de costos fijos, variables, directos e indirectos que enfrenta un alojamiento turístico.

La jornada finalizó con un caso práctico en el que los asistentes trabajaron en la identificación y clasificación de diferentes tipos de costos, lo que permitió que cada uno se llevara una herramienta útil y aplicable a su negocio.

Esta capacitación marcó el inicio del ciclo que se desarrollará durante todo septiembre, impulsado por la Secretaría de Turismo, con el objetivo de fortalecer al sector y continuar profesionalizando la oferta turística de San José. Las capacitaciones se estarán llevando a cabo a lo largo del mes.

