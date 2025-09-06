La provincia consolida políticas públicas de preservación del recurso ictícola

Con el objetivo de fortalecer los controles vinculados a la actividad pesquera en el río Uruguay, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) y representantes de fuerzas de seguridad.

El encuentro, encabezado por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, y el presidente de la CTM, Alejandro Daneri; contó además con la participación del prefecto Jorge Rivinzky, de Prefectura Concordia; el comisario principal y director de la Policía de Prevención de Delitos Rurales, César Primo; el comandante principal Matías Pérez -jefe del Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional Argentina- y el director de Recursos Naturales y Fiscalización, Marcelo Sapetti.

La reunión tuvo como propósito coordinar acciones que permitan evitar la depredación del río Uruguay, principalmente en la zona de influencia de la represa de Salto Grande y Concordia, y garantizar un ordenamiento adecuado de la actividad pesquera. Entre los ejes abordados se incluyeron el fortalecimiento de los operativos de control, la unificación de criterios de fiscalización entre organismos y la planificación de trabajos conjuntos en puntos estratégicos de la costa.

Al respecto, Boc-Hó señaló: «Fue un encuentro muy positivo porque logramos avanzar en un esquema de cooperación que permitirá optimizar recursos y garantizar la preservación del recurso ictícola, que es fundamental para la producción y para las comunidades ribereñas». Desde la cartera productiva se destacó que estas instancias de articulación interinstitucional resultan clave para preservar el ecosistema del río y fomentar una actividad pesquera sostenible en la región.

