Accidente de tránsito en Colón con un motociclista lesionado

En la fecha, personal policial tomó intervención a raíz de un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de avenida Urquiza y calle J. Durán, en la ciudad de Colón.

De acuerdo a las primeras diligencias, por circunstancias que aún se tratan de establecer, se produjo la colisión entre una motocicleta marca Honda Tornado 250 cc, conducida por un joven de 26 años, y un automóvil marca Chevrolet Meriva, guiado por un adolescente de 17 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta debió ser trasladado en una ambulancia del Hospital San Benjamín, donde fue examinado por profesionales médicos, determinándose que presentaba lesiones de carácter leve.

En tanto, personal de Inspección Municipal procedió a la retención preventiva de la motocicleta, al detectarse infracciones.

