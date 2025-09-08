Comenzó el asfaltado del corsodromo de Feliciano

Durante la mañana de este sábado, con la presencia de Marisa Leites Vicepresidenta Municipal y el Presidente de la Comisión Municipal de Corsos, Walter Vallejos, el Municipio de San José de Feliciano dio inicio a la pavimentación con Hormigón Elaborado de la primera etapa del corsodromo.

Al respecto, el Presidente Municipal de Feliciano, Damián Arévalo dijo que «es una alegría que en un clima económico tan adverso, podamos proyectar y ejecutar prudentemente los trabajos que hemos planificado».

«Con mucho orgullo y prudencia, seguimos cumpliendo la palabra empeñada y seguimos logrando objetivos», cerró Arévalo.

