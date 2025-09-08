Autoridades del HCD San José se capacitaron sobre la BUP en Paraná

Autoridades del Honorable Concejo Deliberante de San José participaron de la capacitación oficial sobre la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), organizada en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, de cara a las elecciones nacionales de octubre.

La jornada reunió a Intendentes, Concejales y representantes institucionales de toda la provincia, quienes recibieron información sobre el padrón definitivo, el proceso de impresión de boletas y la provisión de instrumentos de votación, que a partir de ahora estará a cargo del Estado Nacional.

En representación del Concejo, estuvieron presentes la Presidente, Mirta Pérez y la Concejal, Silvia Camejo.

