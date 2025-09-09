La instancia local del Senado Juvenil se realizó en la Casa del Bicentenario de Feliciano

La edición 33ª del Senado Juvenil se presentó en San José de Feliciano bajo la premisa de “Jóvenes ideas que cambian realidades”.

La actividad, que se realizó este lunes en la Casa del Bicentenario, estuvo organizada por la Vicegobernación de la provincia de Entre Ríos.

Son 6 proyectos de los gurises, que han sido trabajados junto a sus profesores asesores y son todos ellos de gran relevancia.

Se continúa apoyando la participación de los jóvenes en estos procesos, pues el objetivo es promover la participación de los estudiantes de nivel medio de todas las escuelas de la provincia, en la vida de las instituciones legislativas.

