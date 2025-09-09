Accidente de tránsito en San José con lesiones graves

En la noche de este lunes, se produjo un accidente de tránsito en inmediaciones de calles Mitre y José Favre, de la ciudad de San José, lo que motivó la intervención de personal policial y servicios de emergencia.

El siniestro involucró a un vehículo Ford Eco Sport, que circulaba por calle Mitre en dirección Sur a Norte, el cual al momento en que el conductor intentó girar hacia calle José Favre, por motivos que se tratan de establecer, fue colisionado por una motocicleta Gilera Smash 110cc., que se desplazaba en sentido contrario.

Como consecuencia de la colisión, la conductora del rodado de menor porte fue trasladada de urgencia al Hospital San José y luego derivada al Sanatorio Colón, donde se le diagnosticaron lesiones graves, específicamente fracturas en diversas zonas del cráneo y otros daños severos.

www.discofm.com.ar