Avanza el tratamiento del proyecto de Ley sobre Mitigación y Adaptación Climática en la provincia

La comisión de Ambiente y Recursos Naturales recibió nuevos invitados para continuar trabajando un proyecto de ley que promueve acciones para mitigar los efectos del cambio climático en la provincia.

Se realizó una nueva reunión de la comisión de Ambiente y Recursos Naturales para seguir con el tratamiento de una iniciativa del diputado Juan Rossi, sobre Mitigación y Adaptación Climática. El proyecto busca profundizar el trabajo que se viene desarrollando desde distintas áreas del gobierno provincial. Participaron en carácter de invitados, expertos en la temática que dejaron sus aportes para enriquecer la propuesta.

Una de las convocadas a la reunión fue la Secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, que luego visitó los estudios de Radio Diputados y valoró el trabajo legislativo vinculado con acciones que protejan el ambiente y los recursos naturales. “Es fundamental contar con una ley, más allá de todas las medidas que venimos desarrollando, ya que en este contexto de evidentes cambios climáticos nos ayuda a tener herramientas que nos permitan atacar la problemática de manera transversal”, reflexionó.

En relación a los contenidos del proyecto de ley, Hojman explicó: “Una de las propuestas más interesantes se basa en la creación de un gabinete de cambio climático, donde se analicen todos los temas que se desprendan y estén relacionados con esta situación que nos atraviesa como sociedad”, dijo, a la vez que recalcó la importancia de involucrar a todos en estos temas. “Desde la Secretaria y junto al diputado Rossi, que además preside la comisión, venimos desarrollando encuentros en diferentes ciudades con la idea de conocer la realidad específica de cada lugar e ir también sumando opiniones y aportes. Hemos estado en Gualeguaychu, Victoria, Feliciano y también nos encontramos con profesionales y vecinos de Paraná “, enumeró.

Finalmente, la titular de Ambiente en la provincia se refirió a la conformación de una alianza verde con otras provincias. “Somos seis jurisdicciones: las de la región Centro junto a La Pampa, Misiones y Jujuy, que compartimos la idea de hacer un frente común para hacer eje en la importancia que cada uno de nosotros tiene como actores para hacer frente al cambio climático y sus consecuencias”, finalizó.

De la reunión de hoy participaron también la secretaria de Energía, Noelia Zapata, el consultor en cambio climático, Fernando Maya y la diputada del Parlasur por Argentina y exsecretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sustentable e Innovación de la Nación, Cecilia Nicolini.

