Nuevo encuentro del Consejo Consultivo de las Adolescencias Entrerrianas en La Clarita

En esta oportunidad, adolescentes de diferentes localidades participaron de una jornada en La Clarita, donde compartieron un taller sobre Educación Sexual Integral (ESI) junto a las profesionales Florencia Bacci, musicoterapeuta y Cielo Barell, psicóloga.

Además, recorrieron distintos espacios de la localidad y finalizaron la actividad con una merienda compartida, fortaleciendo vínculos y promoviendo el intercambio entre jóvenes entrerrianos.

