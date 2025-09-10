Nuevo encuentro del Consejo Consultivo de las Adolescencias Entrerrianas en La Clarita— 10/09/2025 Comentarios desactivados en Nuevo encuentro del Consejo Consultivo de las Adolescencias Entrerrianas en La Clarita 1
En esta oportunidad, adolescentes de diferentes localidades participaron de una jornada en La Clarita, donde compartieron un taller sobre Educación Sexual Integral (ESI) junto a las profesionales Florencia Bacci, musicoterapeuta y Cielo Barell, psicóloga.
Además, recorrieron distintos espacios de la localidad y finalizaron la actividad con una merienda compartida, fortaleciendo vínculos y promoviendo el intercambio entre jóvenes entrerrianos.
