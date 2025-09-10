Arévalo: «Trabajamos unidos para facilitar inversiones en nuestra ciudad»

Durante la mañana de este miércoles, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto a la Diputada Provincial Maria Elena Romero, se reunió con Catriel Tonutti, Secretario de Industria, Comercio y Minería de Entre Ríos a lo efectos de coordinar los beneficios del RINI para las inversiones que se están propiciando lleguen a la ciudad del norte entrerriano.

Al respecto, Arévalo explicó que «tener los mismos parámetros administrativos, tributarios y procedimientales, nos permite mejorar las condiciones de previsiviliidad y seguridad jurídica para las empresas que quieran emplazarse en nuestra ciudad».

«Vamos a agotar todas las instancias que sean necesarias para facilitar la generación de puestos de trabajo que tanto necesitamos en nuestra tierra», cerró el Presidente Municipal de San José de Feliciano.

