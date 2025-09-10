Enersa estableció un protocolo de prevención del suicidio para cuidar la salud de su personal

En el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, Enersa informó de un Protocolo de Prevención y Abordaje Integral del Suicidio en el Ámbito Laboral, que alcanza a la totalidad de su personal, incluidos funcionarios y trabajadores bajo modalidad Empas (empresas contratadas).

La iniciativa busca promover entornos laborales seguros, saludables y emocionalmente contenedores, mediante procedimientos claros de detección temprana, acompañamiento y seguimiento de situaciones de riesgo en articulación con el sistema sanitario.

El protocolo contempla la creación de canales de escucha activa y espacios de contención emocional, garantizando la confidencialidad de todas las personas involucradas. Su aplicación abarca tanto actividades dentro de la empresa, como viajes laborales, eventos institucionales o situaciones sociales vinculadas al trabajo.

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, destacó: «Llevamos esta problemática a nivel provincial, junto a otros organismos, sumándonos también a la lucha por la prevención del suicidio en el ámbito laboral. Esto no abarca solamente a nuestro personal en relación de dependencia, sino también a los trabajadores de las empresas contratadas (Empas)».

Y agregó: «Hoy damos inicio a un programa de concientización y acompañamiento destinado a todas las personas que forman parte de esta gran familia».

En ese marco, desde Enersa se remarcó que su rol institucional no es clínico ni terapéutico, sino de contención, orientación y derivación hacia los sistemas de salud especializados. Al mismo tiempo, se impulsan acciones de sensibilización, capacitación continua y campañas preventivas en toda la organización.

