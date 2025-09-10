El Renaper habilitó nuevas vías para verificar pasaportes defectuosos

El Registro Civil de la provincia informó que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) implementó nuevas medidas para dar respuesta a los miles de ciudadanas y ciudadanos afectados por la emisión defectuosa de pasaportes. Entre las opciones anunciadas, se destacan la habilitación de una línea de WhatsApp y la apertura de centros de verificación en el interior del país, con el objetivo de facilitar la revisión y reposición de los documentos.

Se encuentra disponible un chatbot oficial al que se puede acceder a través del número +54 9 11 5126-1789. Desde allí, las y los ciudadanos pueden ingresar el número de su pasaporte para verificar si el documento requiere revisión. En Entre Ríos se puede tramitar la reposición en el Centro de Documentación o en el Registro Civil más cercano al domicilio.

El organismo aclaró que el hecho de que un pasaporte figure en la lista de revisión no implica necesariamente que presente una falla, sino que pertenece a una de las tandas potencialmente afectadas por el problema de la tinta.

Para quienes cuenten con pasaje emitido y vuelo programado dentro de los próximos siete días, la recomendación es presentarse con antelación en el aeropuerto de salida o en los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados. Allí se realiza la verificación correspondiente y, de ser necesario, se repone el pasaporte de manera inmediata y sin costo. El trámite puede tardar entre dos y seis horas. En aquellos casos de pasaportes que requieren reposición y que registran una visa vigente, se aplica la norma de viajar con el nuevo pasaporte y el que contiene la visa.

Centros habilitados para revisión y reposición de pasaportes:

Aeroparque Jorge Newbery (CABA): todos los días, 24 horas.

Aeropuerto Internacional Ezeiza (Buenos Aires): todos los días, 24 horas.

Buquebus Puerto Madero (CABA): lunes a viernes de 8 a 20; sábados, domingos y feriados de 9 a 19.

Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli «El Plumerillo» (Mendoza): lunes a viernes de 8 a 20; sábados y domingos de 9 a 19.

Aeropuerto de Córdoba Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella (Córdoba): lunes a viernes de 8 a 20; sábados y domingos de 9 a 19.

Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas (Santa Fe): lunes a viernes de 8 a 20; sábados y domingos de 9 a 19.

Aeropuerto Internacional General Martín Miguel de Güemes (Salta): lunes a viernes de 8 a 14.

