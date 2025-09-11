El acceso principal al Hospital San José permanecerá cerrado por refacciones

A partir del lunes 15, el ingreso por calle Cettour estará cerrado debido a las obras de ampliación en el Hospital.

El ingreso se realizará por la puerta lateral ubicada en la calle Avellaneda. Desde el nosocomio local se solicita por favor estacionar fuera de la circulación de ambulancias para garantizar el acceso sin inconvenientes.

«Gracias por su comprensión. Estamos trabajando para seguir mejorando nuestros servicios para ustedes» puntualizan desde el Hospital San José.

