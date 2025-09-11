Conversatorio en Federal: herramientas para la prevención del suicidio

Con la presencia de autoridades provinciales, legisladores y representantes locales, se realizó en Federal el conversatorio “Prevención del suicidio: herramientas para la comunidad”, en el marco de la campaña provincial impulsada por la Cámara de Diputados de Entre Ríos junto al Ministerio de Salud. Una jornada de capacitación e intercambio que contó con una amplia participación de vecinos y referentes de todas las fuerzas vivas de la localidad.

En el marco de la campaña conjunta “Decilo: hablemos de suicidio”, impulsada por la Cámara de Diputados de Entre Ríos y el Ministerio de Salud de la provincia para visibilizar y aportar a la intervención y prevención de la problemática, se desarrolló este jueves en la ciudad de Federal un conversatorio titulado «Prevención del suicidio: herramientas para la comunidad», con una amplia participación de actores locales.

Encabezaron la actividad el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el director provincial de Salud Mental, Esteban Dávila; y la intendenta de Federal, Alicia Oviedo. También participaron la senadora Nancy Miranda, y los diputados Noelia Taborda , María Elena Romero, Liliana Salinas, Julia Calleros, Carolina Streigenberger y Marcelo López, quienes reafirmaron su compromiso con la visibilización y abordaje integral de esta problemática.

La jornada se desarrolló en el Salón Cultural de Federal, con una destacada participación de representantes de la comunidad, entre ellos instituciones educativas, fuerzas de seguridad, bomberos, y organizaciones sociales. La iniciativa tuvo como eje generar un intercambio que permita conocer la realidad de la comunidad y a la vez brindar herramientas para fortalecer las redes de prevención y contención, promoviendo el trabajo colaborativo desde el territorio.

Durante la apertura del encuentro, el presidente de la Cámara, Gustavo Hein, destacó la importancia del trabajo articulado. “Estamos muy contentos de poder compartir este espacio que permite reflejar en hechos lo que siempre decimos y que tiene que ver con honrar la función para la que hemos sido elegidos. Estamos convencidos que es con los municipios, junto al sistema de salud, las instituciones educativas y las organizaciones sociales, que debemos encarar al abordaje de esta realidad que nos preocupa y ocupa para atacar el flagelo del suicidio y las problemáticas de salud mental”, afirmó. Luego de agradecer el compromiso de las autoridades locales en la organización de la actividad, Hein recalcó: “Estas acciones son parte de una tarea colectiva, que es ardua y compleja, pero vale la pena, porque nos permitirá construir comunidades más empáticas y comprometidas que es lo que se necesita para contener y salvar vidas”, manifestó.

A su turno el director de Salud Mental, Esteban Dávila, expresó que la salud mental es un eje prioritario para el gobierno provincial; “La realidad sanitaria que nos atraviesa hoy, indica que el suicidio es un tema preocupante y que requiere de la intervención de todos. Es por eso que resulta tan alentador que hoy estemos aquí para ocuparnos a través del diálogo, el intercambio y la formación. Somos optimistas y tenemos la esperanza de que esta realidad ira cambiando, con el compromiso no solo de los funcionarios, sino también de los docentes, la policía, los trabajadores de salud y las familias”, resaltó.

La intendente de Federal, Alicia Oviedo, agradeció la presencia y el trabajo en territorio; “Para nosotros no es lo mismo recibir la información a través de un canal específico que tenerlos en nuestra ciudad compartiendo este encuentro. La posibilidad de hablar mirándonos a los ojos, escucharnos y responder a partir de una realidad concreta creo que hace la gran diferencia”, remarcó la intendente, quien puntualizó “tenemos un grupo de personas e instituciones que están trabajando con mucha entrega y sensibilidad en temas de salud mental y entendemos que toda la información y herramientas que recibirán hoy servirán para fortalecer ese trabajo”, sintetizó.

Participaron, además, la coordinadora del Programa Provincial de prevención del Suicidio, Delfina Noé; el director del Hospital Justo José de Urquiza, Josué Rudy y el director del Hospital Colonia de Salud Mental Dr. Raúl Camino, Mauricio Díaz; y Viviana Rolando, licenciada en Comunicación Social especialista en salud mental.

El conversatorio forma parte de una serie de encuentros que se vienen llevando adelante en diferentes puntos de la provincia, con el objetivo de generar conciencia, promover el diálogo y garantizar el acceso a información clave sobre salud mental y prevención del suicidio. En esta oportunidad, la actividad fue transmitida en vivo por streaming, a través del equipo de Diputados Medios, lo que permitió que muchas personas y medios de comunicación siguieran las alternativas del evento.

www.discofm.com.ar