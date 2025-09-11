Inició la capacitación digital para adolescentes en el marco del programa Su+ Autonomía

Este miércoles comenzó la capacitación en competencias digitales en la Facultad de Ciencia y Tecnología de Uader, en Oro Verde. La propuesta se enmarca en el programa Su+ Autonomía, que impulsa el Gobierno de Entre Ríos para acompañar a quienes están bajo el sistema de protección con más herramientas para su futuro.

En ese sentido, el decano de la facultad, Juan Pablo Filipuzzi, resaltó el compromiso social de la universidad pública en el impulso de políticas inclusivas y expresó: «Queremos que los adolescentes encuentren aquí no solo herramientas digitales, sino también una comunidad que cree en su potencial y en su derecho a proyectar un futuro autónomo. Las puertas de la facultad están abiertas: este también puede ser su lugar para construir un proyecto de vida».

Por su parte, la subdirectora de Promoción y Fortalecimiento de la Autonomía Adolescente del Copnaf, Betiana Fornara, afirmó que «la capacitación que hoy comienza es parte de un camino más amplio que propone Su+ Autonomía. Nuestro desafío es que los jóvenes sin cuidados parentales puedan salir del sistema de protección con recursos que les sirvan para proyectar una vida independiente».

Tras la apertura, se puso en marcha el taller Conectad@s: acceso igualitario a herramientas digitales para la inclusión social, dictado por docentes de la casa de estudios y orientado a introducir a los adolescentes en el uso de recursos tecnológicos básicos para la vida cotidiana y el estudio.

La iniciativa surge del convenio firmado recientemente entre el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), que establece instancias de formación en nuevas tecnologías y oficios para ampliar las oportunidades educativas y laborales de jóvenes que forman parte del sistema de protección provincial.

www.discofm.com.ar