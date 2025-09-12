Aprehendido por sustraer mercadería de un Autoservicio

En horas de la tarde de este jueves, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, fue alertado por una ciudadana mediante un llamado telefónico realizado a la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia, que un individuo habría sustraído mercadería de un comercio situado en inmediaciones de calle Paysandú al 350 de esta ciudad.

Ante ello, inmediatamente se desplegó un operativo con los móviles en prevención, en búsqueda del malviviente. Gracias al rápido accionar, se logró su localización en cercanías del Boulevard Gaillard al 340 de esta ciudad. El sujeto, al ser identificado, tenía en su poder mercadería similar a la que había sido reportada como sustraída del autoservicio, efecto del cual no pudo brindar una versión coherente sobre su procedencia.

Raudamente, los pormenores fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía en turno, quien, interiorizada de la situación, dispuso el formal secuestro del elemento que transportaba el ciudadano de 29 años de edad, para su posterior entrega a la damnificada, como así también su aprehensión y traslado hacia la sede policial, donde quedó alojado a su disposición.

