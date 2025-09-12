San José continúa fortaleciendo la formación de su equipo de turismo

El equipo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Humano de la ciudad de San José llevó adelante una nueva instancia de capacitación interna orientada al fortalecimiento del trabajo en equipo.

En esta oportunidad, el personal de la Oficina de Informes, Complejo Termal y Balneario San José participó de un taller sobre mentalidad para el trabajo en equipo, dictado por Eliana Francou, técnica en Turismo, Coach Organizacional y Mentor Coach.

La jornada se desarrolló en dos instancias complementarias. En la primera parte, de carácter teórico, se abordaron conceptos de cultura organizacional, la importancia de las relaciones interpersonales dentro de un grupo de trabajo, y herramientas para el control de las emociones individuales que impactan en la dinámica laboral.

Posteriormente, se pasó a una etapa práctica con ejercicios de autoconocimiento y reflexión, en los que los participantes pudieron expresar cómo se sienten en sus puestos de trabajo y cómo aportar desde lo individual al fortalecimiento colectivo.

Este tipo de instancias contribuyen a consolidar equipos más integrados, motivados y preparados para brindar un servicio de calidad a vecinos y turistas que visitan la ciudad.

En continuidad con el ciclo Formar Turismo, el próximo martes 16 se realizará la capacitación “Conecta Turistas: Turismo inteligente, comunicación estratégica y transformación digital”, que apunta a seguir profesionalizando a los prestadores y actores del sector turístico local.

